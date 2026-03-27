Oficializan a Wagner Vallecillo como presidente de la CSJ

Tegucigalpa – El pleno de magistrados eligió este jueves a Wagner Vallecillo como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), oficializándose como el sustituto de Rebeca Ráquel Obando hasta marzo de 2030.

Vallecillo leyó un comunicado para manifestar que recibió el apoyo unánime, sin embargo compareció solo.

Aseguró que se compromete y tendrá la convicción que el servicio a la justicia es un deber con Honduras.

El nuevo presidente de la CSJ confió que no defraudará a la población con esta designación, y que esta institución garantizará el respeto a la ley, Constitución de la República y derecho de todas las personas.

Pleno de Magistrados y Magistradas de la CSJ ratifica de manera unánime al Magistrado Wagner Vallecillo como Presidente del Poder Judicial.

Afirmó que trabajará de manera articulada con los magistrados, jueces y personal auxiliar y administrativo para fortalecer la unidad institucional y que la justicia sea independiente, transparente y accesible.

Vallecillo llamó a los servidores judiciales que mantengan la calma ya que es un momento que requiere serenidad, tranquilidad y altura institucional.

“La justicia no se detiene, el Poder Judicial seguirá cumpliendo sus funciones con firmeza, garantizando el debido proceso, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia como pilares fundamentales del Estado de derecho”, declaró en comparecencia de prensa.

Señaló que Honduras necesita instituciones sólidas y modernas, y que el Poder Judicial contribuir a la estabilidad, paz social, modernización y confianza en el sistema de justicia. AG