Oficialista Fernández lidera con 53% de votos, escrutado el 31% de las mesas en Costa Rica

San José.– La oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, la politóloga Laura Fernández lidera con el 53,1 % de votos válidos las elecciones presidenciales de Costa Rica, escrutadas 31,14 % de las mesas, informó en su primer corte preliminar de resultados el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El candidato presidencial por el socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), el economista de 42 años Álvaro Ramos, es segundo con un 30 %.

«Hemos sido atentos a cada detalle para garantizarles una vez más la pureza del sufragio (..) Agradecemos por unas elecciones ejemplares, libres y auténticas, que una vez más honran la más noble tradición costarricense», afirmó la presidenta del TSE, Eugenia Zamora.

La magistrada solicitó «respetar el veredicto de las urnas sin renunciar a la crítica democracia y vigilancia de los gobernantes», e hizo un llamado a la «responsabilidad para frenar la escalada de insultos», que no acerca al país en la búsqueda de soluciones para luchar contra la «pobreza, la ignorancia y la criminalidad».

«Tenemos que comprometernos a garantizar el marco institucional (…) porque nuestra democracia, nuestra casa compartida exige cuidado responsabilidad y autocontención. (…) Asumamos un compromiso democrático renovado por la patria y por la paz», manifestó Zamora.

Fernández, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno de Chaves, se ha proclamado como «heredera» del presidente Rodrigo Chaves y responsable de darle continuidad a sus iniciativas.

La inseguridad y el auge del narcotráfico fue uno de los principales temas de campaña de la candidata, ya que son vistos por la población como el principal problema del país, ante lo cual surgió la propuesta de Fernández de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas. EFE/ir