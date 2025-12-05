Oficialismo puso lápida a sus aspiraciones políticas, afirma diputado Márquez que queda fuera del CN

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez señaló este viernes que el oficialismo le puso una lápida a sus aspiraciones políticas al tenerlo encerrado en la época de campaña electoral.

De acuerdo a los registros del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la actualidad, Márquez ocupa la cuarta posición en su departamento, Intibucá, en su búsqueda por una diputación en el Congreso Nacional.

“En mi caso, me tuvieron los últimos 120 días de campaña electoral encerrado en casa con arresto domiciliario, lo que imposibilita totalmente hacer campaña, eso para cualquier político que medianamente entienda cómo se desarrollan las campañas, es una lápida”, dijo.

El parlamentario señaló que la misma cantidad de ciudadanos que respaldaron su diputación en 2021, es la cantidad de intibucanos que votaron por él durante este proceso de 2025, “a pesar de lo que hemos vivido”.

Marquéz mencionó que la creación de un caso penal en su contra no es el único. “Vimos como en los últimos días, si ellos hubiesen tenido medianamente el respaldo popular no hubieran dudado en meter presos también a Cossette López, a Tomás Zambrano, ya ve cómo incluso crearon unos audios con inteligencia artificial para tratar de atacar directamente a los principales líderes de la oposición”, afirmó. VC