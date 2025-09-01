Oficialismo no quieren que fiscalicen los dineros oscuros que pueden entrar a campaña

Tegucigalpa – Para el diputado del Partido Liberal, Yavhé Sabillón ante una denuncia tan grave como la realizada por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi señalando que “el partido de gobierno está financiado por el Cártel de Los Soles, declarado como el máximo cártel a nivel mundial y mirar que las autoridades locales del Congreso Nacional no le están aprobando el dinero a la Unidad de Política Limpia, ¿qué es lo que realmente da sospechas”, cuestionó al agregar que todo indica que “no quieren que fiscalicen los dineros oscuros que pueden entrar a las campañas políticas”, afirmó.

Sabillón también es de la opinión de que no se puede condicionar un endeudamiento del país con el amparo de que el oficialismo dice que es para proyectos sociales.

“Nosotros estamos a favor de proyectos sociales, pero cuando fueron tan incapaces que de ese dinero de los préstamos sólo han podido ejecutar el 19 % porque el dinero de cooperación tiene todos los parámetros de transparencia que se debe tener en ese tipo de recursos”, indicó.

Según el presidente de la comisión de presupuesto del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino los mencionados créditos son para financiar el Presupuesto General de la República 2025, incluyen el crédito aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial por unos 145.3 millones de dólares y los fondos del Bono Temático. VC