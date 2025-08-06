Oficialismo está utilizando al MP y Poder Judicial para ejercer presión al CNE y realizar elecciones a su conveniencia: Kenneth Madrid

Tegucigalpa– El analista Kenneth Madrid lamentó que el oficialismo está utilizando los órganos de administración de justicia para presionar al sistema electoral y obtener sus caprichos y deseos de realizar elecciones a medida de sus intereses.

Madrid respondió a una consulta de Proceso Digital en torno a la citación por parte del Ministerio Público a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López a quien acusa de traición a la patria y otros delitos, según denunció su abogado Dagoberto Aspra.

“Esta es una forma de querer paralizar nuevamente al Consejo Electoral y no es sano”, advirtió.

Señaló que para ejercer presión en los órganos encargados de la regulación del sistema electoral, es lamentable que se instrumentalice el Ministerio Público, el Poder Judicial teniendo como finalidad presionar al órgano electoral.

“Es cultura del miedo que se ejerce para poder llegar a un proceso de negociación en el órgano electoral, los partidos políticos, pero presionando a través del órgano de persecución del Estado y eso es lamentable porque la Fiscalía está perdiendo su objetividad y se está convirtiendo en un órgano de un partido político”, arguyó.

En ese sentido, Madrid señaló que “eso no es formación de la democracia, es algo que no es conforme a derecho y que en algún momento esa presión por querer presentar requerimiento fiscal contra la consejera del CNE es algo inconcebible porque el proceso electoral está en marcha”.

Explicó que aquí no hay resultado lesivo, la relación causa y efecto no hay con un resultado dañino, el Derecho Penal interviene cuando hay un bien jurídico protegido que está en peligro y que ha tenido un resultado lesivo y en este caso no hay todavía un daño, de tal manera que el principio de la proporcionalidad no se aplica, el Ministerio Público lo ha desconocido totalmente y está siendo instrumentalizado.

“Es una lástima porque el oficialismo está utilizando los órganos de administración de justicia para presionar al sistema electoral y obtener sus caprichos y deseos de realizar elecciones a medida de sus intereses”, reiteró.

Recordó que la Comisión de la Verdad y Reconciliación dijo en su informe que los políticos deben de sacar sus manos del ente electoral porque deformaba el sistema, pero ninguna recomendación se cumple, todavía están pendientes y con la clase política nefasta que tiene el país es muy difícil que se tomen en cuenta. IR