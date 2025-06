Oposición busca la desestabilización del CN al irse insurrección, dice diputado de Libre

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Cristian Hernández, criticó la advertencia de la oposición de irse a insurrección legislativa para que se cierre el acta de la sesión que inició hace más de un mes.

“Amenazar con esto me parece que no es lógico, además la intención es desestabilizar de alguna manera que no haya más sesiones legislativas esta semana”, dijo al defender que previo a las sesiones hay un consenso de la agenda entre los jefes de bancada y la junta directiva del Congreso Nacional.

Según el diputado Hernández “la agenda del Congreso se ha venido construyendo bajo consenso”, por lo que la advertencia de la oposición es más un tinte político que un tema de país.

Además, defendió que la Ley Orgánica le da potestades al presidente del Congreso, Luis Redondo, la que dijo «ellos la aprobaron, no sé ahora de qué se están quejando». VC