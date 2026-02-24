Oficiales hondureños mantienen comunicaciones con el crimen organizado: Leandro Osorio

Tegucigalpa – Oficiales hondureños mantienen comunicaciones con miembros del crimen organizado y las pandillas conocidas, afirmó este martes (24-02-2026), el comisionado retirado Leandro Osorio, exdirector de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) de la Policía Nacional.

-En La Mosquitia operan siete grupos criminales y no hay fiscales en Catacamas, Olancho.

El comisionado retirado Osorio señaló que en la actualidad tiene conocimiento que oficiales uniformados de Honduras mantienen conversaciones con los integrantes del crimen organizado en el país.

Osorio intervino en el programa Frente a Frente de Televicentro que conduce Renato Álvarez y en el mismo analizó el impacto que tendrá la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio “El Mencho” Oseguera en Honduras.

El exjefe de investigación criminal explicó que el poderoso cártel mexicano tiene vínculos con la organización MS-13, que le sirve de apoyo logístico, defensa y distribución de la droga que procede de Sudamérica.

En La Mosquitia operan siete grupos

El exjerarca policial señaló que en Honduras las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico operan normalmente y detalló que solo en el vasto sector de La Mosquitia hondureña, el departamento de Gracias a Dios, existen siete organizaciones del crimen organizado.

La Mosquitia es crucial para el tráfico de droga por sus extendidas costas en el Mar Caribe y lo selvático de su extensión terrestre, lo que facilita las actividades criminales.

El excomisionado Osorio indicó que el gobierno debe apoyar la institucionalidad para combatir de forma efectiva al crimen organizado en sus diferentes modalidades, pero cuestionó que existe muy poco personal.

Ejemplificó que en la ciudad de Catacamas, el segundo municipio en importancia en Olancho, no existe un solo fiscal, lo que dificulta la investigación contra los criminales.

De su lado el exresponsable de la Dirección Policial de Investigaciones, José Alfredo Ponce, señaló que la caída de “El Mencho” provocará reacomodamientos en el crimen hondureño y que es posible disputas territoriales.

En ese sentido pidió que se mejoren las investigaciones y el análisis de parte de las fuerzas policiales, así como reforzar el control del personal de la Policía Nacional para evitar que sean cooptados por las estructuras criminales.

El también excomisionado policial Danilo Orellana indicó que el problema de la infiltración del crimen se originó cuando gobiernos anteriores quitaron el control de las cárceles hondureñas a la Policía Nacional y lo entregaron a los militares.

El exjefe policial Orellana señaló que muchas acciones gubernamentales hacen daño a la Policía Nacional, detallando el caso que tiene información que el Centro de Información Conjunta, que aglutina a las diversas agencias de investigación del país, que tenía contacto con oficiales estadounidenses en El Paso, Texas fue desmantelada.

Orellana pidió que se fortalezcan las instituciones de combate al crimen organizado como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y otras y señaló que los recursos deben provenir de la Tasa de Seguridad. (PD).