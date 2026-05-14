Oficiales ascendidos de las FFAA no están blindados a posibles investigaciones, dice Zambrano

Tegucigalpa – En medio de cuestionamientos y señalamientos en el hemiciclo, el Congreso Nacional aprobó anoche más de un centenar de ascensos dentro de las Fuerzas Armadas, pero este jueves el jefe del Parlamento, Tomás Zambrano, dejó claro que los promovidos al grado inmediato superior no representan ningún tipo de blindaje ante posibles investigaciones por presuntos actos irregulares.

Durante la discusión legislativa, diputados subrayaron que los ascensos, que permanecían en revisión desde noviembre y diciembre del año anterior, no podían seguir siendo retrasados. No obstante, insistieron en que cualquier oficial que enfrente procesos investigativos deberá responder ante la ley, independientemente de su nuevo rango.

“Si hay un militar que puede ser general u ostentar otro rango y tiene una investigación pendiente, este ascenso no detiene ese proceso ni lo exime de responsabilidad si hubiere cometido un acto al margen de la ley”, enfatizó Zambrano en el marco de la ceremonia de ascensos del cuerpo castrense.

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La aprobación no estuvo exenta de controversia. Algunos legisladores expresaron dudas sobre ciertos nombres incluidos en el listado, lo que derivó en la exclusión de al menos cuatro oficiales, cuyos casos continúan bajo análisis de la comisión correspondiente.

El dictamen, trabajado por la comisión legislativa encargada, fue finalmente avalado en dos debates, marcando el cierre de un proceso que había generado expectativa tanto en sectores políticos como dentro de la institución castrense.

Plazo para pagar recibo de energía

Al mismo tiempo, Tomás Zambrano abordó otros temas de impacto nacional, como la crisis en el sistema energético. Diputados reconocieron que factores como el alza internacional del petróleo -que ya supera los 100 dólares por barril-, las pérdidas de energía que rondan el 38 % y las deficiencias en la distribución, están afectando directamente a la población.

En ese contexto, mencionó la extensión excepcional a 28 días para el pago de la factura eléctrica siempre y cuando el precio del barril de petróleo no baje de 90 dólares en el mercado internacional.

“Es un alivio para el pueblo, era una exigencia, pero sí explicaba también que los 28 días había sido una medida excepcional de octubre a la fecha, sin embargo históricamente siempre fue de 15 días el plazo para pagar la factura de energía”, puntualizó el jefe del Parlamento. JS