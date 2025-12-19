OEH25 descarta fraude y confirma consistencia entre votos y resultados divulgados por el CNE

Tegucigalpa – La plataforma Observadores Electorales por Honduras 2025 (OEH25), informó que, tras desarrollar un ejercicio independiente de Verificación de Procesos y Resultados Electorales (PRVT), no encontró evidencia de fraude en las etapas observadas del proceso electoral, al constatar una notable consistencia entre los votos emitidos en las juntas receptoras y los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con OEH25, el ejercicio permitió verificar que la transmisión y totalización de resultados se realizaron conforme a las proyecciones observadas por sus equipos la noche de las elecciones y en los días posteriores. Asimismo, señaló que la contienda presidencial se concentró entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, sin que fuera posible proyectar un ganador en ese momento debido a la estrecha diferencia entre ambos candidatos.

Ante los acontecimientos posteriores a la jornada electoral —incluidas las caídas del sistema de transmisión, el resurgimiento del discurso de fraude y el aumento de la tensión política y social— la organización realizó una verificación complementaria de las actas divulgadas en la plataforma del CNE, con el objetivo de aportar evidencia adicional y verificable sobre la integridad de los resultados.

Metodología y hallazgos

Asimismo, se indica que OEH25 logró cotejar fotografías de actas de cierre presidencial correspondientes al 86.5 % de su muestra con las actas publicadas oficialmente. En el 99.7 % de los casos se encontró plena consistencia entre las actas observadas, las copias publicadas por el CNE y los votos registrados en la plataforma electoral.

Solo en tres actas (0.3 %) se detectaron diferencias, las cuales —según el informe— corresponden a ajustes aritméticos menores, posibles errores del sistema o discrepancias en copias aportadas por partidos políticos, sin que se identifiquen patrones de manipulación sistemática. Estos resultados, afirmó OEH25, confirman una alta integridad en la transmisión y totalización de los datos electorales.

Llamado a la mesura y al respeto institucional

Además, la organización subrayó que las diferencias encontradas no constituyen evidencia de fraude y reiteró que la certeza de los resultados se garantiza únicamente mediante el cumplimiento de todas las etapas previstas en la ley, incluido el escrutinio especial, cuyo inicio fue celebrado y que será acompañado activamente por los observadores.

OEH25 también llamó a mantener la moderación y mesura en el debate público, prevenir cualquier manifestación de violencia y esperar responsablemente los resultados oficiales, agotando todas las instancias legales y técnicas establecidas.

Con este esfuerzo, Observadores Electorales por Honduras 2025 reafirmó su compromiso de aportar evidencia verificable y contribuir a la confianza ciudadana en la integridad del proceso electoral hondureño. OEH25 está integrada por la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) y la Red por la Defensa de la Democracia (RDD). LB