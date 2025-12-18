OEA reitera llamado a actores políticos a respetar voluntad expresada en las urnas

Tegucigalpa – La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) reiteró su llamado a partidos políticos, fuerzas de seguridad y autoridades a proteger el material electoral, soporte y representación de la voluntad popular del 30 de noviembre en las elecciones generales.

“Es responsabilidad del Gobierno proporcionar la seguridad en los recintos y procesos de escrutinio. Incumplir este deber tiene un impacto directo sobre el proceso electoral y la democracia del país”, señaló esta noche la OEA a través de sus redes sociales.

La Misión de Observación Electoral de la #OEAenHonduras reitera su llamado a partidos políticos, fuerzas de seguridad y autoridades a proteger el material electoral, soporte y representación de la voluntad popular del 30 de noviembre en las #EleccionesHonduras2025.

En ese orden, la Misión de Observación Electoral de la OEA exhortó a todos los actores a evitar confrontaciones, participar del conteo y canalizar sus inconformidades por las vías legales e institucionales establecidas para ello.

En los mismos términos se han pronunciado organismos internacionales que también han dicho que los ojos del mundo siguen puestos en Honduras.

La OEA mantiene una misión en Honduras desde antes de las elecciones y todavía permanecen observando el proceso electoral.

Pese a que han transcurridos 17 días desde las elecciones generales, Honduras aún no conoce al ganador de este proceso. (RO)