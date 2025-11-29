OEA pide a FFAA que mantenga su rol apolítico y no deliberante en las elecciones generales

Tegucigalpa – El jefe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), Eladio Loizaga, exhortó este sábado a los hondureños a que participan masiva y pacíficamente en las elecciones generales.

Mensaje del Jefe de la Misión Electoral de la #OEAenHonduras, @EladioLoizaga, previo a las #EleccionesHonduras2025.



La #MOE_OEA invita al pueblo de Honduras a participar masiva y pacíficamente y llama a todos los actores a respetar el derecho ciudadano a elegir, esperando los… pic.twitter.com/jZd4RDuxUr — OEA (@OEA_oficial) November 29, 2025

Llamó a todos los actores políticos que respeten el derecho ciudadano a elegir y esperar los resultados que entregarán las autoridades electorales.

Igualmente, clamó a todos los poderes del Estados, personas en responsabilidad social de las autoridades electorales, candidatos, medios de comunicación, sociedad civil, sector privado y comunidad internacional que sean prudentes.

Asimismo, pidió a las Fuerzas Armadas que mantenga su rol apolítico y no deliberante en el proceso electoral.

Este domingo, Honduras escogerá sus próximas autoridades por cuatro años (2026-2030) en la presidencia, Congreso Nacional y alcaldes. AG