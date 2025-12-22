OEA hace llamado urgente a culminar con escrutinio y apegado a la ley

Tegucigalpa– La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos hace un llamado urgente a las autoridades electorales de Honduras para que concluya el escrutinio lo antes posible, en estricto apego a la ley y con plenas garantías para todos los actores políticos y sociales.

A través de sus redes sociales, la OEA, señaló que este proceso debe cumplir con su obligación constitucional de certificar la elección antes del 30 de diciembre, asegurando que se respete plenamente la voluntad del pueblo hondureño de elegir a quién ocupará la presidencia.

Asimismo, instamos a todos los actores políticos en Honduras a actuar con responsabilidad y respeto por la voluntad popular, garantizando la estabilidad y la paz para toda la ciudadanía en todo el país, agrega el escrito.

De las dos mil 792 actas con inconsistencias se han logrado escrutar mil 331 actas, por lo que hace falta por escrutar mil 461 actas.

El escrutinio hasta el momento con el 99.92% de las actas mantiene una ventaja el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura con un millón 396 mil 464 votos lo que representa el 40.33%, seguido por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla con un millón 366 mil 277 votos con un 39.45%.IR