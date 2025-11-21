OEA exige a Honduras elecciones sin interferencias estatales, tras reunión con el canciller Bú

Tegucigalpa – La Organización de los Estados Americanos (OEA) lanzó este jueves un mensaje directo al Gobierno de Honduras al solicitar que las elecciones generales del 30 de noviembre se desarrollen “libres de toda interferencia política por parte de las instituciones del Estado”. El llamado se produjo tras una reunión en Washington entre el secretario general del organismo, Albert Ramdin y el canciller hondureño, Efraín Bú Soto.

El secretario Albert Ramdin informó que el canciller le proporcionó detalles sobre el avance de los preparativos electorales, los procedimientos en marcha, el clima político y las preocupaciones ciudadanas de cara a los comicios.

[LEER] EEUU, Argentina, Ecuador y Paraguay piden a la OEA una sesión sobre elecciones de Honduras

Sin embargo, el secretario general subrayó que la prioridad de la OEA es garantizar que ningún poder del Estado influya, condicione o interfiera en la voluntad popular.

“Reafirmé que las elecciones deben estar libres de toda interferencia política por parte de las instituciones del Estado”, escribió Ramdin en su cuenta oficial.

Además, instó a los líderes políticos, a las candidaturas y a la ciudadanía a actuar con responsabilidad en los días previos a la votación para asegurar un proceso ordenado, pacífico y transparente.

[LEER] Honduras tiene que celebrar elecciones libres, justas y transparentes sin intimidación ni actas robadas: EEUU

El mensaje de la OEA se suma a la creciente presión internacional para que Honduras garantice comicios confiables, en un contexto marcado por tensiones políticas, denuncias de intromisión institucional y reclamos de neutralidad en el manejo del proceso electoral. (PD)