OEA a sesión extraordinaria el lunes para recibir informe de las elecciones en Honduras

Tegucigalpa/Washington – El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrará una reunión extraordinaria el lunes 15 de diciembre para recibir información sobre las elecciones generales celebradas en la República de Honduras el 30 de noviembre de 2025.

– Hace unas horas, la MOE/OEA volvió a expresar su rechazo a «cualquier llamado a alterar el orden público» durante las fases finales del escrutinio y advirtió que este tipo de convocatorias representan «un claro intento de obstaculizar el curso de las últimas fases del proceso electoral y, por tanto, alterar la voluntad popular expresada democráticamente en la jornada del pasado 30 de noviembre».

La reunión se celebrará a las 10:00 hora del este (15:00 GMT) en el salón Simón Bolívar en la sede de la OEA para recibir el informe de las elecciones hondureñas, por parte del Jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, Eladio Loizaga.

Se informó que la reunión será transmitida -con interpretación en español, inglés, francés y portugués- en directo a través de la página web, Facebook y YouTube de la OEA.

Es importante mencionar que la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras instó hace unas horas a los políticos a esperar los resultados oficiales de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre y a mantener una vigilancia activa sobre el escrutinio.

El organismo indicó en un comunicado que los partidos políticos, candidaturas y autoridades deben «esperar los resultados oficiales y mantener una vigilancia activa sobre los escrutinios en curso, para asegurar que las fases finales del proceso se desarrollen conforme a la ley y reflejen fielmente la voluntad del pueblo hondureño».

La MOE/OEA subrayó que los liderazgos políticos deben actuar «responsablemente» para preservar la convivencia social y reiteró su llamamiento al Consejo Nacional Electoral (CNE) a «agilizar» el conteo de votos y garantizar la «máxima transparencia» en el proceso.

El organismo recordó que las autoridades electorales son las únicas facultadas para validar los comicios y que continuará monitoreando el desarrollo del proceso, conforme al capítulo V de la Carta Democrática Interamericana.

Desde que se celebraron las elecciones el CNE dispone de 30 días para anunciar los resultados finales, que por ahora dan la ventaja al candidato del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura con 1.298.835 votos (40,52 %).

En el segundo lugar se ubica el candidato del también conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 1.256.428 sufragios (39,48 %), mientras que la aspirante del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, sigue relegada en el tercer puesto con 618.448 papeletas (19,29 %), según el último cómputo del CNE, con el 99,40 % de las actas escrutadas.

De las elecciones todavía resta por escrutar 2.773 actas electorales que presentan inconsistencias, y que podrían suponer más de 500.000 votos, por lo que se hará un escrutinio especial para el que todavía no se ha fijado fecha, pero que podría ser esta semana. PD