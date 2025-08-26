Odegaard sufre una lesión de hombro leve

Londres – El centrocampista noruego Martin Odegaard, del Arsenal, sufrió una lesión leve de hombro en la victoria de su equipo contra el Leeds.

Se espera que el jugador nórdico, que tuvo que irse a la media hora del campo en el triunfo por 5-0 del sábado, pueda llegar al partido del próximo domingo contra el Liverpool en Anfield, después de que el seleccionador noruego le haya incluido en su convocatoria para los encuentros del parón por fútbol de selecciones.

«Los primeros días con una lesión de ese tipo son básicamente descansar. Es la clase de lesión que duele mucho al principio, pero bueno, está en manos del Arsenal y tienen un partido el domingo», dijo Stale Solbakken, seleccionador noruego, que espera contar con él para el amistoso contra Finlandia y el clasificatorio al Mundial contra Moldavia.

Odegaard es el tercer jugador importante en la enfermería del Arsenal, después de que Kai Havertz se lesionara una rodilla tras la primera jornada y Bukayo Saka se dañara un isquiotibial en la victoria contra el Leeds.

En el caso de Saka, la lesión le hará perderse la visita a Anfield así como los dos partidos que juega Inglaterra a principios de septiembre. EFE