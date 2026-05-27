Odalis Nájera asume en la Sala de lo Constitucional con expectativa de fortalecer la tutela de derechos fundamentales

Tegucigalpa – Tras la determinación del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que definió la nueva conformación de la Sala de lo Constitucional y decidió por unanimidad integrar a la magistrada Odalis Nájera como quinta miembro de dicha Sala, la togada señaló que asume el nuevo cargo con responsabilidad.

Nájera informó que la magistrada Rebeca Ráquel Obando ocupará su lugar en la Sala Laboral Contenciosa, donde ella se desempeñaba anteriormente.

Añadió que toma la designación con responsabilidad y compromiso, destacando que el principal desafío será adaptarse a la dinámica de trabajo de la Sala de lo Constitucional, instancia encargada de resolver asuntos relacionados con la tutela de derechos fundamentales de los hondureños.

“Llegar a sumar, construir e impulsar por el bien de Honduras es el gran reto”, expresó Nájera, quien adelantó que se incorporará oficialmente a sus nuevas funciones a partir de mañana, luego de cerrar pendientes administrativos en la Sala Laboral.

La magistrada afirmó que no solicitó el cargo, sino que fue propuesta y respaldada por el pleno de magistrados, situación que calificó como un motivo de agradecimiento y confianza a su trayectoria profesional.

Asimismo, Nájera resaltó que cuenta con 34 años de ejercicio profesional, una maestría en derechos humanos y más de dos décadas de experiencia dentro del Poder Judicial, elementos que, aseguró, respaldan su capacidad para asumir funciones en cualquier Sala de la CSJ.

Respecto a su salida de la Sala Laboral Contenciosa, indicó que dejó todos los expedientes asignados con estudio, dictamen y proyectos avanzados. De igual forma, aseguró que continuará apoyando iniciativas como el Código Procesal Laboral, proyecto en el que ha sido una de las principales impulsoras.

“Los desafíos son permanentes y hay que estar preparados con los conocimientos y la madurez suficiente para dar las mejores respuestas”, concluyó.LB