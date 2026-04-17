Ochoa salió vía terrestre a El Salvador el 26 de marzo, confirma titular del INM  

Tegucigalpa – El director del Instituto Nacional de Migración (INM), Carlos Cordero, confirmó este viernes la salida del exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, quien no acudió al proceso de juicio político en su contra y quien afirmó haber abandonado Honduras debido a motivos de seguridad.

Cordero indicó que Ochoa salió del país por la aduana de El Amatillo el 26 de marzo con rumbo a San Salvador.

“Ochoa salió en un viaje normal, mostró su pasaporte al delegado y dijo que iba a San Salvador”, detalló.

Descartó que haya alguna alerta migratoria contra el exfuncionario electoral.

Ochoa fue destituido anoche de su cargo por medio de un juicio político junto al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán y los suplentes Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía Estapé por el Congreso Nacional. IR