Ochoa reclama que no fue convocado para conocer inscripción de Cálix

Tegucigalpa – Tras la aprobación de la inscripción del diputado Jorge Cálix para sustituir a Samuel García en el Congreso Nacional período 2026-2030, el consejero Marlon Ochoa reapareció en sus redes sociales tras varios días de ausencia del ojo público.

“Aclaro que no fui convocado a ninguna sesión de Pleno para tratar la inscripción de Jorge Cálix como diputado por Olancho, departamento en el que no nació y en el que no reside, por lo que incumple el requisito constitucional”, escribió Ochoa, quien desde que Cálix propuso el cambio expresó su negativa.

(Leer) Asesoría legal del CNE determina que procede inscripción de Jorge Cálix como diputado en Olancho

El funcionario electoral afirmó que sus compañeras consejeras Ana Paola Hall y Cossette López sesionaron “a escondidas” e integraron al consejero suplente Carlos Cardona para resolver la inscripción de su ex compañero de partido político.

Ochoa reiteró el discurso de golpe de estado electoral y dijo que la declaratoria de procedencia de parte de asesoría legal del CNE es una continuación del mismo.

“Las consejeras deberían tirar sus títulos de abogadas al basurero”, finaliza el mensaje de Ochoa, quien es profesional de las relaciones internacionales, a diferencia de las consejeras que son profesionales del derecho. VC