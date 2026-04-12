Citan a las consejeras del CNE y presidente del TJE como testigos para la audiencia contra Ochoa y Morazán

Tegucigalpa – Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, como el presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, fueron citados en calidad de testigos para la audiencia de descargo contra cuatro los cuatro funcionarios suspendidos.

Así lo confirmó la diputada Tania Pinto, quien es la coordinadora de la comisión especial del Congreso Nacional que llevará las audiencias de descargo al consejero Marlon Ochoa y los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.

Manifestó que también estarán como testigos los empleados de ambos órganos electorales.

Pinto añadió que también puede testificar cualquier persona que se sintió agraviada por las actuaciones de estos altos funcionarios electorales suspendidos.

En el caso de Marlon Ochoa, señaló que fue denunciado por acciones y omisiones sistemáticas orientadas a obstaculizar el proceso electoral, el cronograma de los comicios generales 2025 y atacar institucionalmente a sus compañeras del pleno del CNE.

Añadió que Ochoa también es denunciado por realizar acciones contrarias a la Constitución de la República al provocar una parálisis en el proceso electoral.

Igualmente, señaló que Ochoa es denunciado por incompetencia, por la conducta reiterada de obstaculizar y refleja ineptitud para cumplir con las funciones de su cargo.

La congresista afirmó que Ochoa puede presentar sus medios de prueba en la audiencia de descargo para desvirtuar los señalamientos.

Ante la posibilidad que los cuatros funcionarios electorales no se presenten a la audiencia, Pinto indicó que no impide la prosecución de la misma. AG