Ocho productos de la canasta básica aumentaron de precio esta semana

Tegucigalpa – Un total de ocho productos de la canasta básica subieron de precio esta semana.

Así lo informó, el presidente de la iniciativa Ciudadana por la Defensa de la Comida (Defco), Adalid Irías, quien dijo que en total 13 productos muestran variación en su precio esta semana, ocho de ellos a la alza.

Entre los productos que aumentaron de precio se encuentra el quintal de maíz que pasó de costar 720 a 750 lempiras, dijo.

Lo anterior abre la posibilidad de un aumento al precio de la tortilla y de otros productos preparados como enchiladas, tacos y chilaquiles.

Actualmente se compran 12 tortillas por 10 lempiras.

La tortilla es un alimento central en Honduras, pero su consumo enfrenta desafíos por el aumento de precios, la dependencia de importaciones y las condiciones económicas, lo que impacta especialmente a los sectores más vulnerables.

Lo anterior afecta principalmente a los hondureños en línea de pobreza y extrema pobreza ya que en otros estratos sociales la tortilla es fácilmente reemplazada por otros complementos alimenticios.

El pataste, la fresa, el pepino y el aguacate se encuentran entre los productos que también aumentaron de precio en un promedio de entre 3 y cinco lempiras.

El aumento a los productos también provoca una caída en las ventas, según los comerciantes. (RO)