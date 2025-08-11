Ocho personas perdieron la vida en accidentes de tránsito este fin de semana

Tegucigalpa – Un total de ocho personas perdieron la vida en distintos accidentes de tránsito registrados en el territorio nacional.

Así lo informó este lunes, César Aguilar, portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quien detalló que durante el fin de semana se decomisaron más de mil 500 permisos de conducir y se multaron a más de 100 personas por conducir bajo la ingesta de bebidas alcohólicas.

Cerca de 18 mil 300 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito entre el 2010 y el 2022 (13 años), según estadísticas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Los accidentes de tránsito, en las carreteras de Honduras, están entre las principales causas de muerte en el país, con un saldo promedio de cinco muertes diarias.

En ese contexto, los accidentes viales en Honduras son una preocupación significativa, constituyendo la segunda causa de muerte violenta en el país, solo superada por los homicidios.

De acuerdo con la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, la siniestralidad vial en Honduras es una epidemia que deja miles de muertos cada año. (RO)