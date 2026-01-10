Ocho naciones rechazan decreto de recuento electoral en Honduras y respaldan triunfo de Asfura

Tegucigalpa – Las naciones de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana rechazaron el decreto que desconoce la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) y afecta la institucionalidad democrática hondureña.

Las naciones firmantes repudiaron las acciones de violencia ejercidas contra miembros de la oposición el jueves en la que la diputada Gladys Aurora López fue herida con un artefacto explosivo.

Asimismo, condenan todo acto de violencia política que busca alterar el resultado expresado en las urnas por el pueblo hondureño.

Igualmente, reafirmaron el reconocimiento a la proclama emitida por el poder electoral competente sobre los resultados oficiales que declararon a Nasry Asfura presidente electo de Honduras.

Recordaron que las elecciones hondureñas fueron validadas por misiones de observación internacional que confirmaron la voluntad de millones de hondureños expresada libremente en los comicios celebrados el pasado 30 de noviembre.

Los Estados firmantes exhortaron a todas las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático, garantizar una transición pacífica y privilegiar el diálogo, y confiamos en que el pueblo hondureño sabrá defender los valores de libertad y democracia. AG