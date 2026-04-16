Ocho migrantes deportados por EEUU a Costa Rica expresan temor de regresar a sus países

San José – Ocho de los 25 migrantes deportados por Estados Unidos hacia Costa Rica el pasado sábado expresaron algún temor de regresar a sus países de origen, informó este miércoles la Dirección General de Migración y Extranjería.

El director general de Migración y Extranjería, Omer Badilla, indicó en unas declaraciones distribuidas a los medios que según la información dada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) del total de deportados de varias nacionalidades, 16 expresaron interés de retornar a sus países de origen a través del programa retorno voluntario asistido, ocho manifestaron su temor y una de ellas abandonó el hotel donde se encuentran.

«Ocho personas han manifestado algún temor de regresar a su país de origen, por lo que, en este caso, la institución les brindará el apoyo correspondiente para dar alternativas de estancia en Costa Rica y una persona informó que iba a egresar del hotel, siendo esto consecuente con la libertad de tránsito que hemos garantizado a estas personas», explicó Badilla.

La Dirección de Migración confirmó que las personas que no desean optar por el retorno asistido son cuatro de Camerún, una de Kenia, una de Albania, una de la India y una de China.

El pasado 23 de marzo, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, firmó un Memorando de Entendimiento con Estados Unidos para el traslado de personas extranjeras, que no son ciudadanos estadounidenses, en grupos de hasta 25 personas por semana.

En el primer grupo que arribó al país el pasado sábado hay 17 hombres y 8 mujeres de Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos, quienes están recibiendo atención en salud psicosocial, traducción, alimentación, hospedaje, líneas de llamadas con sus familiares, así como información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retorno voluntario asistido, detalló la Defensoría de los Habitantes.

Según el Gobierno costarricense, el acuerdo con EE.UU. garantiza el respeto a los derechos humanos, incluyendo la protección contra el retorno a países donde las personas puedan enfrentar peligro o persecución.

La organización Refugees International expresó el martes su preocupación por el acuerdo entre Costa Rica y Estados Unidos, ya que involucra a personas migrantes solicitantes de asilo que no tuvieron la oportunidad de presentar sus casos en Estados Unidos o personas que no pueden volver a sus países de origen.

En el 2025 Costa Rica recibió dos vuelos con un total de 200 migrantes, entre ellos 16 menores de edad, deportados desde Estados Unidos como parte de otro acuerdo bilateral.

Estos migrantes eran originarios de Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, China, Georgia, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán, Rusia, Turquía, Uzbekistán, Vietnam, Nepal, Congo e India.

Casi la mitad de los 200 deportados retornó a sus países de forma voluntaria, otros pidieron refugio en Costa Rica, se marcharon del centro de refugio donde estuvieron o bien permanecieron allí de forma voluntaria.

Organizaciones no gubernamentales denunciaron el año pasado que varios derechos de estas personas habían sido vulnerados en Costa Rica. JS