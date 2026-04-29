Ocho incendios atendidos en las últimas 48 horas reportan las Fuerzas Armadas

Tegucigalpa – El portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), Mario Rivera, informó que en las últimas 48 horas se ha participado en el combate y control de ocho incendios forestales en distintas regiones del país.

Según detalló, los siniestros se registraron en los departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara, Copán y Lempira, donde la intervención conjunta con el Instituto de Conservación Forestal (ICF), el Cuerpo de Bomberos y pobladores permitió controlar las llamas.

Rivera apuntó que en lo que va del año las Fuerzas Armadas han participado en la atención de más de 250 incendios forestales a nivel nacional, los cuales han afectado más de 2,470 hectáreas de bosque.

Para estas labores, la institución castrense ha desplegado a más de cuatro mil efectivos, incluido el apoyo de la Fuerza Aérea Hondureña mediante helicópteros equipados con sistemas tipo “Bambi Bucket” para descargas de agua desde el aire.

El portavoz indicó que las altas temperaturas registradas en los últimos días han provocado un repunte de incendios, con un promedio de entre cuatro y cinco siniestros diarios, y advirtió que de extenderse el verano, la cantidad de incidentes podría subir.

El vocero militar denotó que hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos siniestros e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar delitos ambientales. Mientras los efectivos castrenses realizan acciones preventivas como rondas y apertura de líneas negras para reducir la propensión de riesgos. AD