Ocho de cada diez embarazadas no se vacunan contra tos ferina y ponen en riesgo a sus recién nacidos

Tegucigalpa – Baja vacunación en embarazadas expone a recién nacidos a la tos ferina y deja muertes evitables, alerta Salud, al tiempo que recuerda que ya se contabilizan 10 muertes de recién nacidos.

La falta de vacunación en mujeres embarazadas está dejando a los recién nacidos en una situación de alto riesgo frente a la tos ferina, una enfermedad respiratoria que puede ser mortal en los primeros meses de vida, advirtió el jefe de Vigilancia de Salud Homer Mejía.

El especialista señaló que, pese a los esfuerzos de la Secretaría de Salud por garantizar la disponibilidad de vacunas, la mayoría de las gestantes no está acudiendo a inmunizarse en el periodo recomendado.

Las estadísticas reflejan una baja cobertura, indicó Mejía al revelar que de cada 10 mujeres embarazadas, ocho no se aplican la vacuna contra la tos ferina, lo que incrementa significativamente el riesgo para sus hijos.

“Las madres en este momento no están yendo a vacunar a sus niños, y en el caso de las embarazadas, tampoco están aprovechando la vacuna que se les ofrece en el último trimestre”, lamentó el especialista.

Mejía explicó que la vacunación entre la semana 26 y 37 de embarazo permite que la madre transfiera anticuerpos al bebé, brindándole protección desde el nacimiento hasta los dos meses de edad, cuando el recién nacido recibe su primera dosis de la vacuna DPT.

Las cifras son preocupantes, de los 10 fallecimientos registrados a nivel nacional por esta enfermedad, siete corresponden a bebés menores de 30 días, mientras que los otros tres no superaban los tres meses de edad, reitero el médico, al tiempo que indicó que en ninguno de estos casos se reportó que la madre hubiese sido vacunada durante el embarazo.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado urgente a nivel nacional para que las futuras madres acudan a vacunarse, subrayando que se trata de una medida segura y clave para salvar vidas. LB