Observatorio Económico de la UNAH señala que la inflación se debe mantener en 5 % para los próximos meses

Tegucigalpa – El coordinador del Observatorio Económico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Juan Umanzor, señaló que el objetivo es mantener la inflación en 5 % en los meses de agosto y septiembre.

“Esperemos que para los siguientes meses de agosto y septiembre se mantenga alrededor del 5 %”, dijo Umanzor.

El investigador de la UNAH señaló que la inflación en mayo fue de 6.09 %, una cifra muy por encima del rango de tolerancia y que es un indicador que los precios están incrementando.

Asimismo, estimó que el nivel de inflación en junio será de 5 %, una cifra por encima del rango de la tolerancia, pero que será complicado lograr una gran disminución

Analizó que en los meses de julio y agosto habrá un fenómeno climatológico que afectará los productos agroalimentarios que aumentará los costos y se traducirá en precios elevados.

En ese sentido, consideró necesario que siga disminuyendo los precios del petróleo y de los combustibles para que no perjudique en los insumos agrícolas y la presión hacia el alza sea menor.

Finalmente, sugirió a las autoridades no enfocarse en bajar los precios de los productos, si no que crear empleos para generar la capacidad de ingresos de los hogares, y dar capacitaciones a los productores para que no pierdan en las cadenas de comercialización. AG