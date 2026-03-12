Observatorio de la Violencia registra más de 400 muertes violentas en lo que va del año

Tegucigalpa- La directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas, informó que en lo que va del año se han registrado cuatro homicidios múltiples en Honduras, con un saldo de 14 víctimas, incluyendo las muertes reportadas recientemente.

-Se registra un promedio de 6 homicidios diarios, van 42 femicidios y 4 masacres en lo que va de 2026.

Ayestas explicó que, en comparación con el mismo período del año anterior, se observa una reducción en este tipo de hechos violentos, ya que en ese momento se contabilizaban ocho homicidios múltiples, lo que representa una disminución de cuatro casos.

No obstante, la experta advirtió que el impacto de la violencia continúa siendo grave para la población, debido a que el promedio de muertes violentas en el país se mantiene en seis víctimas diarias, una cifra similar a la registrada el año pasado.

Según los datos del observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ya se contabilizan más de 400 muertes violentas en lo que va del año, de las cuales 42 corresponden a muertes violentas de mujeres y femicidios.

Ayestas subrayó que la violencia y la criminalidad continúan presentes en el país, y advirtió que las agresiones contra mujeres siguen representando una grave violación a los derechos humanos.

“La violencia contra las mujeres tiene características distintas, muchas veces con mayor ensañamiento en comparación con los casos que afectan a los hombres”, señaló.

Urgente política integral de seguridad

Ante esta situación, la especialista insistió en la necesidad de impulsar una estrategia y una política pública integral en materia de seguridad, que combine acciones de control y prevención.

Explicó que dicha política debe incluir prevención primaria, secundaria y terciaria, así como fortalecer programas de reinserción y rehabilitación social, debido a que muchos de los involucrados en la violencia provienen de contextos de exclusión y vulnerabilidad.

Asimismo, señaló que es fundamental abordar factores estructurales que influyen en la criminalidad, como el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar y la proliferación de armas de fuego.

Finalmente, Ayestas destacó que la seguridad ciudadana debe abordarse de forma integral e interinstitucional, y no únicamente como una responsabilidad de la Secretaría de Seguridad de Honduras, para lograr resultados más efectivos en la reducción de la violencia en el país.LB