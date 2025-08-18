Observatorio de la Violencia de la UNAH lamenta ampliaciones de los estados de excepción sin ser aprobados en el CN

Tegucigalpa – La coordinadora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, lamentó las ampliaciones de los estados de excepción sin ser aprobados por el Congreso Nacional y se convirtieran en la norma.

“Los estados de excepción deben ser excepcionales y no la norma, sin embargo, siguen los homicidios múltiples y las muertes violentas de mujeres”, dijo Ayestas.

Este fin de semana se comunicó que el estado de excepción parcial se amplió por otros 45 días, hasta el 29 de septiembre.

Ayestas puntualizó que cuando las ampliaciones de los estados de excepción no son aprobadas por el Congreso Nacional, los detenidos pueden argumentar que es una ilegalidad y pueden ser un problema.

Pidió que las ampliaciones de los estados de excepción sean aprobadas por el Congreso Nacional para que tenga la suficiente legalidad y las propuestas de la Policía Nacional la cumplan en bloqueo de llamadas telefónicas en las cárceles.

Detalló que un promedio diario es de seis muertes violentas en el territorio hondureño. AG