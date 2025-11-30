Observadores electorales de la RDD registran más de 4 mil incidencias

Tegucigalpa – Los observadores de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) registraron hasta horas de la tarde, un total de 4 mil 427 incidencias entre ellas Juntas Receptoras de Votos (JRV) no instaladas, material electoral dañado y deficiencias en la conectividad.

Con más de 12 mil observadores nacionales e internacionales desplegados en los 18 departamentos del país, la RDD reportó que en un hecho inédito, militares han escaneado las credenciales de los observadores en zonas como Atlántida, Cortés y Lempira.

En su segundo reporte sobre el desarrollo de la jornada electoral a nivel nacional, la Red reportó 764 reportes de mal funcionamiento del lector biométrico.

El reporte también destacó hallazgos positivos como la presencia de al menos 55 observadores electorales en Estados Unidos acreditados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), cinco en cada uno de los 10 centros de votación instalados en diferentes ciudades del país norteamericano. VC