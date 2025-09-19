Observación electoral abierta irresponsable puede ser desfavorable, pero no debe dejarse cerrado: Diputado liberal

Tegucigalpa – Para el diputado del Partido Liberal, Yavhé Sabillón si la observación electoral de los comicios generales del 30 de noviembre próximo se deja abierta de manera irresponsable, puede ser desfavorable, «pero en ningún momento es correcto dejarlo así cerrado y que el CNE autorice, dar informe, eso no es correcto».

Sabillón indicó que en ese tema se debe ser muy responsable, por lo que se debe poner ciertas regularizaciones porque también pueden empezar a emitir comentarios que puedan favorecer a un sector u otro.

“Por ejemplo, las centrales obreras pueden emitir un comentario, el Cohep (Consejo Hondureño de la Empresa Privada) emitir otro comentario, creo que en el parámetro de la transparencia debemos de regirnos bajo ciertas normas”, dijo.

No obstante, el parlamentario considera que tampoco es correcto decirles que hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorice, es que van a poder emitir comentarios.

“Si obviamente lo que se ocupa es la veeduría tanto para las observaciones nacionales como para las extranjeras. Necesitamos que ellos hagan las denuncias correspondientes en el tiempo, pero denuncias en base a los parámetros de transparencia y que pueden ser regulados porque tienen que ser comprobados”, destacó. VC