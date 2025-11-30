Observación académica de la UNAH evidencia retrasos y coacción en primeras horas de votación

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCCSS), informó a la ciudadanía, autoridades electorales, partidos políticos, comunidad internacional y medios de comunicación los resultados preliminares de Observación de la conflictividad y violencia política registrada durante la apertura de los Centros de Votación (CV) en las Elecciones Generales Honduras 2025.

En cumplimiento de su mandato académico e institucional, la UNAH implementa un proceso de vigilancia sistemática e imparcial de la información publicada en medios de comunicación con el objetivo de medir y evaluar la eficiencia, legitimidad y transparencia durante los comicios a nivel nacional.

La observación revela que, la mayoría de los Centros de Votación (CV) iniciaron la jornada electoral con normalidad, sin el registro de incidentes que afecten el desarrollo del proceso. Se registraron algunos retrasos vinculados, principalmente, con la apertura de los CV, conformación de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y entrega de material.

A dos horas de iniciada la jornada de votación, la UNAH reporta 45 casos de conflictividad; 9 de cada 10 registros están relacionados con logística electoral. El 44 % ocurrieron en Cortés y el 27 % en Francisco Morazán. La violencia simbólica y la coacción dirigida a las autoridades electorales sigue presente, situación que afecta la integridad y la paz del proceso.

Odir Fernández, rector de la UNAH.

Los resultados publicados corresponden a una fase inicial de análisis. El equipo técnico del IUDPAS continúa con la verificación, clasificación y sistematización de incidentes como: amenazas, agresiones físicas o simbólicas, intimidaciones, daños a la propiedad y al patrimonio, cuyos hallazgos serán detallados en el informe final.

La UNAH hace un llamado para asistir a las urnas y mantenerse vigilantes e informados en el resto de la jornada electoral. Las autoridades deben garantizar el acceso de observadores nacionales e internacionales y la libertad de prensa en la cobertura durante las votaciones, a fin de mantener el respeto de la voluntad del pueblo hondureño. JS