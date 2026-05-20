OBSAN-UNAH reporta alza en los precios del frijol, maíz y arroz

Tegucigalpa- El Observatorio Universitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OBSAN-UNAH) en su más reciente monitoreo de mercado, llevado a cabo entre el 5 y el 15 de mayo de 2026 dio a conocer la subida de precios en productos básicos.

Los resultados revelan un incremento generalizado en el costo de los granos básicos, un duro golpe al bolsillo de las familias hondureñas que dependen de estos alimentos para su sustento diario, remarcan los investigadores.

El informe detalla que el frijol, indispensable en la dieta nacional, sufrió variaciones significativas en su presentación por libra en los principales mercados: el frijol rojo pasó de L20.20 a L21.40, reflejando un aumento de L1.20.

En cuanto al frijol rosado, este sufrió un incremento de L1.30, la libra elevando su costo de 22.20 a 23.50, lempiras.

Maíz y arroz también registran incrementos

El encarecimiento no se limitó a los frijoles. El monitoreo del OBSAN-UNAH también detectó alzas preocupantes en el maíz y el arroz, afectando tanto la venta al detalle (por libra) como al por mayor (por quintal)

El quintal de maíz amarillo aumento 0.80 la libra y L 25.00 lempiras la carga mientras el maíz blanco incremento 0.50 centavos, la libra.

El arroz clasificado subió 0.33 centavos de lempira la libra a L 21.67 el quintal, estas cifras reflejan una presión inflacionaria directa sobre los componentes más esenciales de la seguridad alimentaria en el país, destaca el informe.

Plataforma de monitoreo digital

Por otra parte, OBSAN-UNAH presentó de manera oficial el Monitor de Precios de Granos Básicos en Mercados Hondureños. Esta nueva plataforma digital ha sido diseñada para que la población y los tomadores de decisiones puedan ver, entender y monitorear el comportamiento de los mercados en un solo lugar.

La herramienta utiliza la metodología ALPS (Enfoque de Alerta de Precios de Alimentos) del Programa Mundial de Alimentos (PMA). Su objetivo es identificar alzas anormales comparando los precios actuales con su comportamiento histórico, emitiendo alertas tempranas sobre riesgos que puedan afectar el acceso a la comida en Honduras.

Con este nuevo sistema, la UNAH busca proveer datos científicos y en tiempo real para anticipar crisis alimentarias y proteger la economía de los hogares más vulnerables.LB