OBSAN-UNAH alerta que cifra de hondureños en inseguridad alimentaria podría subir a 2.2 millones en 2026

Tegucigalpa- La coordinadora del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN) de la UNAH, María Luisa García, advirtió que al menos 1.8 millones de hondureños no tienen garantizado el acceso a la alimentación diaria, situación que podría agravarse en los próximos meses.

-En la actualidad la estadística indica que hay 1.8 millones de hondureños que enfrentan inseguridad alimentaria.

-Canasta básica alimentaria registra aumento de un 8% en primer trimestre de 2026.

Según la experta, actualmente los 18 departamentos del país enfrentan una crisis alimentaria prolongada, donde miles de familias apenas logran asegurar uno o dos tiempos de comida, sin certeza de poder alimentarse al día siguiente.

García explicó que, de no implementarse medidas urgentes, la proyección del observatorio apunta a que la cifra de personas en inseguridad alimentaria podría alcanzar los 2.2 millones en 2026, impulsada principalmente por la sequía prevista para este año, la cual reducirá la producción agrícola y limitará la disponibilidad de alimentos.

Reflexiones de María Luisa García, del observatorio de seguridad alimentaria de la UNAH. https://t.co/gHycF6DvMk pic.twitter.com/WwIHgL5tyA — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 19, 2026

La situación obligaría al gobierno a incrementar la importación de productos, lo que encarecería aún más la canasta básica para la población hondureña.

La especialista detalló que el departamento de Gracias a Dios presenta los niveles más altos de crisis alimentaria, seguido por zonas del corredor seco como La Paz y Lempira, donde la disponibilidad y acceso a alimentos es más limitada.

Entre los principales factores que agravan la problemática, señaló la inestabilidad en el acceso a los alimentos, el bajo poder adquisitivo de las familias, así como condiciones deficientes en salud, nutrición y saneamiento básico.

“La mayor dificultad que enfrenta la población en Honduras es la falta de ingresos para adquirir la canasta básica, cuyos productos se vuelven cada día más inaccesibles”, subrayó.

Alimentos de la canasta básica aumenta de forma constante

En cuanto al incremento de la canasta básica, señaló que a finales del 2025 se cerró con un incremento del 7% pero ya durante el primer trimestre del año se registra un aumento cercano al 8%, cifra que podría parecer baja en términos generales, pero que representa un fuerte impacto para miles de hondureños.

Explicó que este incremento en los 30 productos esenciales de la canasta básica alimentaria resulta significativo, especialmente para quienes no cuentan con un salario mínimo y viven enfrentando necesidades inmediatas, lo que agrava aún más su capacidad de acceso a los alimentos.

Finalmente, García hizo un llamado urgente al gobierno central y a las autoridades locales para implementar estrategias inmediatas que permitan mitigar el impacto de la sequía y evitar un deterioro mayor en la seguridad alimentaria del país, advirtiendo que la falta de acceso a una alimentación adecuada tendrá serias repercusiones a futuro en la salud y bienestar de la población.LB