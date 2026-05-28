OBSAN advierte riesgo de que Honduras pase de fase 3 a fase 4 por crisis alimentaria en varios departamentos

Tegucigalpa- La coordinadora del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Obsan) de la UNAH, María Luisa García, alertó que desde hace un mes se han identificado 10 de los 18 departamentos del país en fase 3 de crisis alimentaria, lo que implica que miles de familias hondureñas no tienen asegurados sus tres tiempos de comida diarios.

García explicó que actualmente 75 municipios de los 298 del país han sido declarados en emergencia, situación que también se traduce en una emergencia alimentaria que afecta directamente a las poblaciones rurales.

García alertó que, de mantenerse las condiciones climáticas adversas y el incremento en los precios de los combustibles, los departamentos afectados podrían pasar a fase 4, considerada una emergencia alimentaria.

“Esta población no está teniendo alimentos ya que son cosechados en estas zonas, lo que significa que tendrán que traerlos de otros lugares y, por ende, el costo será más alto”, señaló.

La especialista advirtió que el impacto en la economía familiar será significativo, debido a que la mayoría de los hogares en el área rural dependen de ingresos fluctuantes y no cuentan con empleos formales.

“Solo el 22% de la población hondureña recibe un sueldo mensual, mientras que el 78% restante no tiene ingresos fijos para hacerle frente a estas crisis”, detalló.

Asimismo, indicó que la situación no solo representa una emergencia en seguridad alimentaria, sino que también tiene efectos en sectores como educación y salud.

La coordinadora del Obsan señaló que es necesario actuar de inmediato y no esperar a ampliar las declaratorias en otras zonas del país.

“Si estaban en crisis en fase 3, podrían subir a fase 4, que es emergencia alimentaria. Y no solo hablamos de alimentos, también ya se observa impacto en el ganado y el recurso hídrico, lo que repercute incluso en las ciudades intermedias y grandes”, advirtió.LB