Obreros piden 8 % de actualización al salario mínimo y advierten “fuertes presiones” el 1 de Mayo de no haber acuerdo

Tegucigalpa – El representante de los obreros en la negociación del salario mínimo para 2026, Josué Orellana declaró que están solicitando una actualización entre 5 y 8 %, al tiempo que lamentó que las negociaciones se encuentren estancadas y advirtió que de no haber acuerdo este mes, en la marcha del 1 de Mayo ejecutarán “fuertes presiones” que no detalló.

– Se contempla que el incremento al salario mínimo sea retroactivo desde el 1 de enero.

Aseguró que las negociaciones del salario mínimo para 2026 continúan sin avances debido a la falta de una contrapropuesta por parte del sector privado.

Orellana explicó que uno de los principales obstáculos ha sido la ausencia de una oferta concreta que permita comparar posiciones y acercar consensos.

El dirigente también confirmó que durante la presente semana no se realizarán reuniones entre las partes, por lo que se prevé un nuevo encuentro hasta la próxima semana en la previa a la marcha del 1 de Mayo que es el Día del Trabajo.

A pesar del estancamiento, Orellana no descartó la posibilidad de alcanzar un acuerdo en los próximos días y adicionó que el sector trabajador ha demostrado disposición para lograr consensos que beneficien a la clase obrera.

Según el dirigente, el liderazgo del ministro de Trabajo podría ser determinante para concretar un acuerdo en la próxima reunión.

En cuanto a las demandas del sector obrero, Orellana reveló que se está solicitando un aumento salarial que oscila entre el 6 % y el 8 %. Explicó que este porcentaje se basa en el comportamiento de la inflación, tomando como referencia el 4.98 % registrado el año anterior, cifra proporcionada por el Banco Central de Honduras (BCH).

Adelantó que, de no lograrse un acuerdo con el sector privado, el movimiento obrero evaluará medidas en conjunto con sus dirigencias. Entre las opciones se contempla asumir una postura más firme o incluso retirarse de la mesa de negociación.

El salario mínimo en Honduras para 2026 sigue congelado en un promedio aproximado de 13,985 lempiras mensuales, cubriendo diferentes sectores económicos.

Este monto varía según la actividad económica (10 sectores), el tamaño de la empresa (número de empleados) y la ubicación geográfica, ajustándose a la realidad de cada sector. JS