Obreros hacen propuesta para incremento al salario mínimo y habrá reunión el viernes 6 de marzo

Tegucigalpa – Los representantes obreros presentaron su propuesta para el incremento al salario mínimo al sector empleador este miércoles, y se acordó que la próxima reunión será el viernes 6 de marzo en horas de la mañana.

– Sería fatal llegar al 1 de mayo sin acuerdo para un nuevo salario mínimo, expresó Josué Orellana.

– Al menos 2 millones 800 mil hondureños están en condición de subempleo en Honduras.

El representante de las centrales obreras, Josué Orellana dijo que este día se conocieron informes sobre el costo de vida presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Banco Central de Honduras (BCH), y la Secretaría de Trabajo.

Reveló que el sector obrero ya presentó una propuesta a los empleadores, quienes pidieron un compás de espera para el viernes de la siguiente semana a las 9.00 de la mañana para plantear posibles rangos de incrementos al salario mínimo.

“Ojalá que la contrapropuesta del sector empleador vaya encaminada a las expectativas que tenemos como clase trabajadora”, expresó Orellana.

Puntualizó que se dejó claro que la retroactividad del incremento no es negociable y deberá ser a partir del 1 de enero de este 2026. Adicionó que el gobierno ha expresado su voluntad para que se defina el nuevo salario mínimo en el menor tiempo posible.

De su lado, el representante del sector privado, Fernando García declaró que en la reunión de este día se conoció el estudio del mercado laboral que es un insumo para definir el incremento al nuevo salario mínimo.

Remarcó que el país enfrenta un panorama complejo en cuanto a los salarios promedios que se pagan en el país.

García no quiso mencionar el monto de la propuesta de incremento del sector obrero, pero confió que muy pronto se pueda tener un acuerdo que satisfaga a todas las partes involucradas. JS