Obras viales y recorte de planilla en sus primeros 100 días de gestión reporta alcalde capitalino

Tegucigalpa- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, presentó el balance de sus primeros 100 días de administración, destacando medidas de ajuste financiero, intervenciones en infraestructura y acciones para atender el abastecimiento de agua en la capital.

El alcalde del Distrito Central Juan Diego Zelaya, participó en la Santa Eucaristía en la Catedral de Tegucigalpa, en el marcó de 100 días de gobierno capitalino.

Entre los principales avances, Zelaya subrayó la reducción del 20 % en la planilla municipal, que pasó de más de 82 millones a 62 millones de lempiras mensuales.

Esta decisión implicó la desvinculación de más de 1,500 empleados y, según el edil, permitirá redirigir recursos hacia proyectos estratégicos y prioritarios para la ciudad.

En el área de infraestructura vial, la alcaldía reportó trabajos de bacheo en más de 60 puntos de Tegucigalpa y Comayagüela, ejecutados en horario nocturno para reducir el impacto en el tráfico vehicular.

Respecto al abastecimiento de agua potable, el edil indicó que se avanza en la planificación de la represa San José, considerada uno de los proyectos más importantes para la capital y cuya finalización está prevista para el primer trimestre de 2028. Mientras tanto, se han implementado medidas de mitigación como rutas de distribución de agua y la instalación de más de 500 depósitos en centros educativos.

Zelaya afirmó que estos primeros meses de gestión han estado enfocados en “poner orden” en la administración municipal y sentar las bases para proyectos de mayor alcance, al tiempo que hizo un llamado a la población a colaborar con el uso responsable del agua ante la temporada seca.LB