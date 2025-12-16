Objetivo de los partidos Nacional y Liberal es concluir el proceso electoral: Arístides Mejía

Tegucigalpa– El dirigente del Partido Liberal, Arístides Mejía, se pronunció luego de una reunión sostenida con representantes del Partido Nacional, realizada en las instalaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), donde afirmó que el objetivo de ambos partidos es acelerar la conclusión del proceso electoral.

Mejía explicó que el encuentro tuvo como objetivo principal acelerar la conclusión del proceso electoral, destrabar los problemas técnicos registrados y sentar las bases para una salida institucional que garantice gobernabilidad.

“El mensaje al pueblo hondureño es claro: los dos partidos mayoritarios, que juntos concentran más del 80 % de los votos y que están en una contienda cerrada, buscan que el proceso concluya lo más pronto posible y que se pueda anunciar, conforme a la ley, que hay un ganador”, expresó.

Mejía subrayó que uno de los puntos clave del diálogo es que quien no resulte ganador reconozca el triunfo del primero, como una condición indispensable para que el próximo gobierno cuente con la legitimidad que demandan las circunstancias actuales.

Según el dirigente liberal, el proceso se ha visto entrampado por fallas en la transmisión de resultados y la interrupción del flujo de datos, situación que ha generado incertidumbre y tensiones en distintos sectores del país.

No obstante, sostuvo que aún es posible alcanzar acuerdos dentro del marco legal. “Creemos que podemos ayudar bastante para que, dentro de la ley, se logren consensos que impulsen el proceso y fortalezcan la institucionalidad”, afirmó.

En sus declaraciones, Mejía también hizo énfasis en el respaldo al Consejo Nacional Electoral (CNE), como el único órgano facultado para declarar los resultados oficiales, y manifestó especial preocupación por la situación de dos consejeras electorales, quienes según dijo han sido objeto de persecución y vejámenes recientes. IR