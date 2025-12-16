Objetivo de Libre es perpetrar un golpe de Estado y quedarse en el poder, alerta Foro Madrid

Tegucigalpa– Foro Madrid emitió un comunicado a través del que manifestó que «el objetivo último de Libre es desestabilizar la nación para que Xiomara Castro permanezca ilegalmente en la Presidencia por tiempo indefinido».

-«Las elecciones se desarrollaron con normalidad, las actas están disponibles y pueden ser plenamente verificadas y contabilizadas», señala el comunicado.

El Partido Libertad y Refundación (Libre), de los Zelaya, sufrió una derrota histórica.

“Pese a ello, intenta perpetrar un golpe de Estado para impedir, mediante la violencia, la realización del escrutinio final de las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre. El objetivo último es desestabilizar la nación para que Xiomara Castro permanezca ilegalmente en la Presidencia por tiempo indefinido”, advierte.

Agrega que este plan cuenta con el apoyo del narcodictador venezolano Nicolás Maduro, del mismo modo que en el pasado contó con el respaldo de Hugo Chávez, quien fue el principal sostén político del proyecto de los Zelaya. A ello se suma la implicación del Cartel de los Soles.

Señala que la izquierda criminal internacional, articulada en torno al Foro de São Paulo, está llevando a cabo una campaña mediática destinada a avalar la narrativa del fraude impulsada por los derrotados.

En ese sentido, el Foro Madrid insiste: las elecciones se desarrollaron con normalidad, las actas están disponibles y pueden ser plenamente verificadas y contabilizadas.

“El golpe que pretenden ejecutar los Zelaya debe ser rechazado por las instituciones hondureñas, incluidas las Fuerzas Armadas, y condenado de forma inequívoca por la comunidad internacional. Hay que impedir que la derrota de LIBRE en las urnas, se traduzca en un golpe en la calle”, finaliza el escrito. IR