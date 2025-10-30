spot_imgspot_img
Nacionales

Obispos hondureños envían mensaje de solidaridad a obispos de Cuba y Jamaica tras paso del huracán Melissa

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) envió un mensaje de solidaridad a los obispos de Cuba y Jamaica tras el paso del huracán Melissa, uno de los más fuertes registrados en el Atlántico.

A través de una carta dirigida a monseñor Arturo Gonzales Amador, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba a monseñor Charles Jason Gordon, presidente de la Conferencia Episcopal de Antillas, los obispos hondureños enviaron un mensaje de solidaridad.

“Los obispos de Honduras nos solidarizamos con todos los fieles, y les aseguramos nuestra oración, particularmente a los hermanos que se encuentran más expuestos ante estos fenómenos naturales”, reza parte de la misiva.

A continuación Proceso Digital reproduce la carta de la Conferencia Episcopal de Honduras:

