Obispos hacen un llamado urgente a la paz y al respeto de la voluntad popular

Tegucigalpa- La Conferencia Episcopal de Honduras emitió este martes un mensaje urgente dirigido a los hondureños de buena voluntad, en medio de su tradicional convivio navideño, ante la situación generada tras las elecciones generales del 30 de noviembre.

En su pronunciamiento, los obispos expresan profunda preocupación y tristeza por los acontecimientos posteriores a la jornada electoral, en la que los ciudadanos ejercieron pacíficamente su derecho a expresar su voluntad soberana.

“Nos sorprenden noticias que nos preocupan y entristecen tras una jornada electoral en la que los ciudadanos expresaron pacíficamente su voluntad. No queda sino escuchar la voz del pueblo soberano y respetarla”, señala el comunicado firmado en La Esperanza, Intibucá, este martes 16 de diciembre de 2025.

Los prelados reiteran su llamado constante a la paz, al diálogo y al respeto a las instituciones y sus leyes, en el marco de la Constitución. “Seguimos orando y exhortamos a todos los sectores a actuar con responsabilidad y a fortalecer la estabilidad democrática del país”, agregan.

Este pronunciamiento se suma a mensajes previos de la Iglesia católica hondureña, que busca promover la calma, la convivencia pacífica y el respeto a la legalidad en un momento de tensión postelectoral, reafirmando su papel como mediadora moral en el país.

La Conferencia Episcopal concluye su mensaje exhortando a la ciudadanía y a los actores políticos a priorizar la paz y a proteger la democracia, recordando que la estabilidad del país depende del respeto a la voluntad popular y al marco legal vigente.LB