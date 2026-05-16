Obispos de Honduras se congratulan y agradecen a Papa León XIV nombramiento de obispo en Danlí

Tegucigalpa – Los obispos de Honduras se congratularon y agradecieron al Papa León XIV el nombramiento de monseñor Patricio Larrosa Martos como nuevo obispo de la Diócesis de Danlí.

La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) agradeció al sumo pontífice a través de una carta en la que también extiende el agradecimiento a monseñor Simón Bolívar Sánchez, Nuncio Apostólico en Honduras.

“Este gran anuncio trae paz y bendición en abundancia”, subrayaron los obispos de Honduras.

La Santa Sede anunció en las últimas horas el nombramiento de monseñor Patricio Larrosa Martos como nuevo obispo de la Diócesis de Danlí, en Honduras, decisión realizada por el Santo Padre Papa León XIV y hecha pública este 15 de mayo de 2026, solemnidad de San Torcuato, patrono de Guadix, España.

Monseñor Larrosa, sacerdote de la diócesis española de Guadix, ha desarrollado gran parte de su ministerio pastoral en Honduras desde 1992, especialmente en comunidades vulnerables de Tegucigalpa. Hasta la fecha se desempeñaba como vicario general de la Arquidiócesis Metropolitana de Tegucigalpa.

El nuevo obispo nació el 21 de enero de 1960 en Huéneja, España, y fue ordenado sacerdote el 6 de julio de 1985. Estudió Filosofía y Teología en el Seminario Mayor San Torcuato de Guadix y en la Facultad de Teología de Granada. (RO)