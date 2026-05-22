Obispos de Honduras expresan “absoluto repudio” a actos de violencia en departamento de Colón

Tegucigalpa – La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), expresó hoy “absoluto repudio” a los actos de violencia en el departamento de Colón, norte de Honduras.

La CEH ha recibido con profunda tristeza e indignación la noticia del asesinato de al menos once personas en la finca de palma «Paso Aguán», en la Aldea de Rigores, Trujillo, señalaron los obispos en un pronunciamiento público.

Aunque esperamos que los detalles de este crimen se vayan clarificando con el paso de las horas, sabemos que las víctimas eran trabajadores de la finca y que se dirigían a realizar sus labores diarias. De igual manera, nos estremece profundamente el recrudecimiento de la violencia en el país, evidenciado en la reciente muerte de varios policías y civiles en Corinto, Omoa, zona fronteriza con Guatemala., subrayaron.

Cada víctima es una persona creada a imagen y semejanza de Dios, y toda vida es sagrada a sus ojos, como también debe serlo a los nuestros, reflexionaron.

Expresamos nuestro más absoluto repudio a estos y otros actos similares. Como pastores de la Iglesia y miembros de esta sociedad, no podemos aceptar justificaciones superficiales ante hechos tan horrendos, los cuales han ensangrentado y enlutado a tantas familias inocentes, acentuaron los obispos hondureños.

Manifestamos nuestras sinceras condolencias a los familiares que lloran la partida de sus seres queridos. Elevamos nuestras oraciones en sufragio de los difuntos y pedimos a Dios por la pronta recuperación de los heridos, externaron los religiosos.

Elevamos al Dios de la paz nuestras súplicas y le rogamos que nos conceda esa paz que solo Él puede dar. Al mismo tiempo, reconocemos que todos estamos obligados a trabajar incansablemente para que se instaure en Honduras su reino de justicia, verdad y paz, cerraron. (RO)