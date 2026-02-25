Obispo de Trujillo lanza fuerte llamado contra la impunidad y exige CICIH para Honduras

Tegucigalpa – Un contundente mensaje en el que colocó la justicia como eje central para transformar Honduras, envió este miércoles el obispo de la Diócesis de Trujillo, monseñor Jenry Orlando Ruiz, cuestionando la impunidad política, la falta de acciones contra la corrupción y la ausencia de avances concretos en la instalación de la CICIH.

– Monseñor Ruiz: “sin justicia no hay reino de Dios”.

– “Necesitamos romper la impunidad que existe entre los políticos corruptos”, enfatizó monseñor al tiempo que exigió la CICIH y justicia para Juan López.

– Con decretos superficiales no cambiará la realidad de Honduras, afirmó el obispo de Trujillo.

“Hay algo muy importante en el Evangelio. Jesús dice una frase clave: ‘Busquen el Reino de Dios y su justicia’. La justicia es una de las cosas principales en una sociedad; todo lo demás es añadidura. Aquí la justicia no puede quedar como algo secundario”, expresó el prelado.

El obispo advirtió que en el país se discuten propuestas para endurecer castigos contra menores de edad y aumentar sanciones para quienes cometen delitos, pero no se aborda con la misma fuerza el combate a la corrupción de quienes han estado en el poder.

“Se habla de implantar castigos a jóvenes menores, de sancionar duramente a quienes delinquen (delitos comunes), pero no se está hablando de cómo se va a contrarrestar la corrupción de todos los políticos que han estado en el gobierno. ¿Quién se ha quedado con el erario? Eso no se está tocando”, cuestionó.

Para el líder religioso, la transformación del país no se logrará con decretos superficiales ni con medidas simbólicas. “No es con decretos que se va a cambiar la realidad del país. Necesitamos romper la impunidad que existe entre los políticos corruptos”, enfatizó.

Señalamientos al CN

El obispo también señaló directamente al Congreso Nacional de Honduras por discutir temas que, a su juicio, no atacan el fondo de la crisis nacional.

Cuestionó que desde el Legislativo se intervenga en la parte administrativa de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.

“Ellos tienen mucho trabajo que hacer en el Congreso. ¿Por qué estar buscando controlar la parte administrativa en la Corte Suprema de Justicia? Si controlan la administración de la justicia, están controlando todo”, advirtió.

Además, criticó la desconexión entre algunos diputados y la ciudadanía. “Parecieran un poquito medio extraterrestres nuestros diputados. No están escuchando al pueblo. No están buscando formas de decir: ‘esto es lo que el pueblo quiere’, sino que se limitan a lo que fulano de tal quiere hacer”, al tiemó que remarcó que parece que algunos no saben lo que están haciendo ahí.

“El pueblo quiere CICIH”

El religioso fue enfático en la urgencia de instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), señalando que el país necesita un organismo internacional que ayude a marcar un nuevo rumbo en la justicia.

Monseñor: Urge instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

“Es urgente el tema de la CICIH. Mientras no haya un organismo internacional que nos ayude a darle un camino distinto a la justicia, vamos a seguir en lo mismo de siempre, hablando de lo mismo de hace 15 años”, sostuvo.

Seguidamente, criticó que para el caso cambiar el color de la bandera o promover decretos superficiales no resolverá los problemas estructurales del país. No es cambiando colores ni haciendo reformas cosméticas como se va a transformar Honduras, expresó.

Al pueblo: “no seamos espectadores”

En su mensaje, monseñor Ruiz Mora también dirigió palabras al pueblo hondureño, instándolo a no permanecer indiferente ante la situación nacional.

“No debemos ser espectadores de lo que está ocurriendo. Debemos ser críticos, estar unidos por el bien de Honduras y priorizar los temas reales que construyen país”, zanjó.

A renglón seguido pidió a la sociedad que exija soluciones concretas a problemas estructurales y no se distraiga con asuntos irrelevantes. “No podemos seguir hablando de cambiar el color de las sillas del estadio mientras los verdaderos problemas del país siguen intactos”, ejemplificó.

Justicia por Juan López

El obispo, además se refirió al caso del ambientalista Juan López, señalando que aún se espera justicia.

Se siguen esperando requerimientos fiscales de autores intelectuales en caso de Juan López, señaló monserñor Ruiz.

“Seguimos esperando. El fiscal nos prometió requerimientos fiscales contra los autores intelectuales. Señor fiscal general, seguimos esperando esos requerimientos para que se haga justicia a la sangre que Juan López derramó inocentemente en Honduras”, reclamó.

El mensaje del obispo de Trujillo se suma a las voces que exigen acciones firmes contra la corrupción y mayor compromiso institucional para garantizar justicia en el país, en medio de un contexto donde, — según sus palabras —, Honduras continúa atrapada en los mismos debates de hace más de una década.LB