Obispo de Gracias, Lempira, llama a hondureños a votar por la libertad, la dignidad y una transformación social profunda

Tegucigalpa- El obispo de la diócesis de Gracias, Lempira, monseñor Walter Guillén, envió un mensaje de reflexión al pueblo hondureño de cara a las próximas elecciones generales, instando a elegir con conciencia por el bien común y el futuro del país.

“El mensaje es elegir lo que nos hará más libres, más dignos, más auténticos y más felices, realmente, emigrar de la pobreza en la que estamos y hacer una transformación social profunda hacia un mejor estatus de vida”, expresó el prelado al ser abordado por la prensa.

Monseñor Guillén subrayó que Honduras debe avanzar hacia una democracia estable y digna, capaz de garantizar a todos los ciudadanos bienestar, paz, serenidad, seguridad, desarrollo humano y desarrollo comunitario.

“Mi mensaje es mirar hacia atrás para leer la historia, pero mirar hacia el futuro para hacer la historia”, enfatizó el líder religioso, al invitar a la ciudadanía a ejercer su voto con responsabilidad y esperanza.

El obispo brindó estas declaraciones tras presidir una ceremonia de confirmación en la que varios jóvenes reafirmaron su compromiso con la fe católica. Durante la homilía, monseñor Guillén los animó a vivir una vida religiosa adulta, de compromiso y coherencia en todos los aspectos de su existencia.

Finalmente, el religioso reiteró su llamado a que los hondureños participen activamente en los comicios, convencidos de que el cambio social y espiritual del país comienza con decisiones responsables y guiadas por los valores del bien común.LB