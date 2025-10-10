Obama felicita a Machado y llama a seguir su ejemplo en «defensa» de la democracia

Washington – El expresidente de Estados Unidos Barack Obama felicitó este viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado por haber recibido el Premio Nobel de la Paz e hizo un llamamiento a seguir su ejemplo y «defender» la democracia estadounidense.

«Felicidades a la nueva Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, por su valiente lucha para instaurar la democracia en Venezuela», declaró Obama, quien obtuvo el Nobel de la Paz en 2009.

«Debería inspirar a quienes luchan en forma similar en todo el mundo y recordarnos a quienes tenemos la suerte de vivir en Estados Unidos que tenemos la solemne responsabilidad de preservar y defender constantemente nuestras tradiciones democráticas, ganadas con tanto esfuerzo», declaró.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes que Machado es la ganadora del Nobel de la Paz 2025 «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

Machado, quien permanece en la clandestinidad desde su última aparición pública el pasado 9 de enero, aceptó con «profunda gratitud» el galardón «en nombre del pueblo de Venezuela» y lo dedicó también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aspirante al premio.

Trump afirmó el jueves que merece el reconocimiento por haber puesto fin, según dijo, a ocho guerras, a diferencia de su rival político, Barack Obama, quien, según él, obtuvo el galardón «sin haber hecho absolutamente nada».

Tras conocerse que el Nobel no era para Trump, la Casa Blanca criticó este viernes al Comité por «anteponer la política a la paz». «El presidente Trump seguirá promoviendo acuerdos de paz, poniendo fin a las guerras y salvando vidas», señaló Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca. EFE