OACNUDH saluda requerimientos presentados por el MP por usurpación y explotación de recursos

Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) saludó hoy los requerimientos fiscales presentados por el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural por presunta usurpación y explotación ilegal de recursos, incluida minería de oro, en la Biosfera del Río Plátano considerada Patrimonio de la Humanidad.

Estas acciones fortalecen la protección ambiental, los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y el Estado de derecho, indicó el organismo internacional.

La Oficina alentó al Estado a asegurar la participación plena y efectiva de estos Pueblos y a redoblar esfuerzos frente al despojo, el desplazamiento y la violencia.

La Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIAS/PC), presentó tres requerimientos fiscales ante el Juzgado de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, contra varios ciudadanos acusados de los delitos de usurpación y explotación ilegal de recursos naturales en la zona del Río Plátano, en perjuicio del ecosistema del Estado de Honduras y de la comunidad indígena Miskita del Consejo Territorial Diunat.

Los imputados son José David Munguía López, Nery García Bonilla y Franklyn Adonay Munguía López, a quienes el Ministerio Público supone responsables de realizar actividades de extracción ilegal de recursos naturales, principalmente minería de oro, dentro de una zona protegida. Dicha acción ha causado afectaciones directas al ecosistema y al territorio ancestral de las comunidades indígenas de la región.

Las investigaciones se originaron a raíz de una denuncia de pobladores sobre la explotación ilegal de recursos naturales, expolio de bienes arqueológicos y usurpación en la comunidad de Las Marías, ubicada en la zona núcleo de la Reserva del Río Plátano. (RO)