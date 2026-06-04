OACNUDH pide garantizar derechos de comunidades ante proyecto de ley agroindustrial

Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) formuló recomendaciones al Congreso Nacional sobre el proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras, al considerar que podría tener implicaciones para los derechos de comunidades rurales y pueblos originarios.

Según la Oficina, la iniciativa podría generar impactos negativos en el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de comunidades campesinas, así como de los pueblos indígenas, garífunas y negros de habla inglesa.

Además, advirtió que el proyecto podría contribuir a profundizar la criminalización de conflictos sociales, protestas, huelgas y otras reivindicaciones colectivas relacionadas con demandas sobre el acceso a la tierra y el territorio.

La OACNUDH recordó que toda legislación debe ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos y respetar las garantías vinculadas al acceso a la tierra y a los territorios ancestrales.

En ese sentido, recomendó adoptar medidas urgentes que favorezcan la resolución pacífica de los conflictos relacionados con la tierra, el territorio y los recursos naturales, garantizando la inclusión de todos los sectores involucrados en la toma de decisiones. AD