OACNUDH pide esclarecer hechos del crimen del ambientalista Juan López

Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) pidió este jueves esclarecer sobre los hechos del crimen del ambientalista Juan López.

Se pronunció sobre los 11 meses del asesinato del ambientalista en el municipio de Tocoa, en un contexto cuando estaba en contra de un proyecto minero en el parque nacional “Carlos Escaleras Mejía”.

Señaló la importancia de investigar las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas contra las comunidades y los impactos ambientales.

La OACNUDH indicó que mediante las investigaciones expeditas, exhaustivas, imparciales y diligentes, más la sanción penal a los responsables se podrá garantizar el derecho a la verdad y la justicia.

Este jueves se reprogramó la audiencia preliminar para la otra semana a las tres personas señaladas de ser los autores materiales del crimen. AG