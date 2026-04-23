OACNUDH pide criterios de idoneidad en elección de nuevos funcionarios electorales

Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), pidió hoy criterios de idoneidad en elección de nuevos funcionarios electorales.

El organismo internacional recordó la importancia de seleccionar estos altos cargos a través de la ponderación de méritos y competencias, la adecuación profesional y personal.

La Oficina reiteró la recomendación formulada por el Alto Comisionado en su más reciente informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, para que se lleve a cabo “…un proceso de nominación de consejeros del Consejo Nacional Electoral y de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral con base en criterios de independencia, capacidad, idoneidad y no de militancia partidaria”

OACNUDH recordó que la Ley Especial de Juicio Político (Decreto 51-2013) debe ser reformada para cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos.

La Oficina reiteró su disposición para brindar asistencia técnica y acompañamiento al Estado hondureño en la adopción de medidas que fortalezcan el sistema electoral, la independencia judicial y la adecuación a los estándares internacionales de la normativa interna. (RO)